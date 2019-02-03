Политика

15:57 03.02.2019

В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

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В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

Лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко подала документы для регистрации ее сестры Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины без внесенного залога в 2,5 млн грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье В.Савченко принесла в ЦИК необходимые документы в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст.103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Теги: #савченко #вибори
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