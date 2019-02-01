Контроль над НОТУ нужен власти для фальсификаций, заявляют в "Батькивщине"

Во Всеукраинском объединении "Батькивщина" заявляют о намерениях администрации президента подчинить себе СМИ в Украине в связи с голосованием наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) за расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

"С удивлением и возмущением узнали о решении освободить от должности руководителя Общественного телевидения Зураба Аласанию, поддержаное накануне членами наблюдательного совета. Это голосование продемонстрировало реальную цену клятв и заверений действующей власти в преданности принципам свободы слова и защиты прав граждан на информацию. Ведь все мы хорошо знаем, что такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний из администрации президента", - говорится в заявлении "Батькивщины", опубликованной на ее официальном сайте в пятницу.

"Речь идет не о личной судьбе господина Аласания, к которому можно относиться по-разному. А о навязчивое, маниакальное стремление Банковой подчинить себе украинские средства массовой информации, превратить их в рупор правящей пропаганды. Которое сейчас уже даже не скрывают", - отмечают в партии.

При этом в "Батьквщине" привели в качестве примера ситуацию с телеканалами "Прямой", "112. Украина" и NewsOne.

"Общественное телевидение, которое пыталось придерживаться в своих новостях определенного баланса и предоставляло свой эфир журналистам-расследователям, давно не давало покоя глаза власти. И время от времени Банковая пыталась каким-то образом перекрыть ему кислород. Но то, что руководителя Общественного решили освободить от должности прямо во время избирательной кампании, демонстрирует, что власть отвергла любой стыд или правила приличия. Чтобы сохранить Порошенко у власти и избежать ответственности за содеянное, она готова пересекать любые красные линии и не гнушаться ничем", - говорится в заявлении.

В "Батьквищине" называют происходящее "грубой зачисткой отечественного медиа-пространства под действующего президента" и отмечают, что она происходит одновременно с развертыванием сетей по подкупу избирателей. "Это свидетельствует о том, что власти готовятся к массовым фальсификациям, без которых Порошенко не удастся протолкнуть даже во второй тур выборов. Но эти ее надежды тщетны… Украинские граждане уже не дадут исказить свой выбор. Команда Юлии Тимошенко сделает все, чтобы ни один голос не был потерян. А все причастные к нарушению закона и дезинформации граждан будут привлечены к ответственности", - заявили в партии.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решенгия были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".