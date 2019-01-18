Политика

10:07 18.01.2019

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

1 мин читать
Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопроводу "Северного потока - 2" не помешают даже санкции США, Россия может самостоятельно завершить сооружение газопровода, сообщило DW.

"Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Маас", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг.

Он считает, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", – заявил Х.Маас.

Также глава германской дипломатии отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

Теги: #северный_поток_2 #германия #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Главы МИД Украины и Германии в пятницу в Киеве обсудят углубление сотрудничества для противодействия российской агрессии

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

Посол США в Берлине предупредил ряд немецких компаний о риске санкций в связи с участием в проекте "Северный поток-2"

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

Глава британского МИД верит в способность Мэй провести сделку по Brexit через парламент

Киев призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с целью прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

КПУ намерена участвовать в парламентских выборах – Симоненко

Кива: СПУ приступила к подготовке пакета социальных реформ на основе европейского опыта

Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

Деревянко предлагает ввести ставку растаможки 10% от стоимости автомобиля

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании и вновь подчеркнул необходимость объединения усилий с Садовым и Вакарчуком

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене церковного закона

С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА