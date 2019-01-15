И.Геращенко просит Кабмин напомнить нардепам, что диппаспорта нельзя использовать для частных загранпоездок

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко просит во время "часа вопросов" к правительству в пятницу предоставить слово министру иностранных дел Украины, чтобы он напомнил народным депутатам правила использования дипломатических паспортов.

"Я обращаюсь к главе правительства с просьбой, чтобы в пятницу во время традиционного "часа вопросов" к правительству мы предоставили слово министру иностранных дел, и он напомнил депутатам Верховной Рады Украины правила использования дипломатических паспортов", - заявила она на заседании согласительного совета парламента во вторник.

"Потому что имеем недопустимые случаи, когда депутаты из разных фракций пользуются дипломатическими паспортами во время частных поездок", - добавила она.

Как сообщалось, 2 декабря 2018 года МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины. Позднее появилась информация о том, что якобы задержан и народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич").

Сам С.Семенченко опроверг информацию о том, что его задержали в Тбилиси. Он заявил, что задержанные МВД Грузии граждане Украины не имеют отношения и не собирались посещать прошедшую накануне акцию оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов.

И.Геращенко обратилась к спикеру парламента Андрею Парубию о предоставлении информации о пребывании народного депутата С.Семенченко. Впоследствии она получила ответ о том, что Верховная Рада не направляла этого нардепа в командировку в Грузию.

В свою очередь, С.Семенченко заявил, что был в Грузии как официальный наблюдатель на выборах президента этой страны. Он также утверждает, что не использует бюджетные средства для финансирования своих поездок как народного депутата и никогда не заявлял, что в командировку в Грузию его отправил А.Парубий.