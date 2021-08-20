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12:41 20.08.2021

Семенченко заявил о бессрочной голодовке, рассмотрение апелляции на арест перенесено на 3 сентября

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Семенченко заявил о бессрочной голодовке, рассмотрение апелляции на арест перенесено на 3 сентября

Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко на его содержание под стражей. Сам Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки, сообщается на странице экс-нардепа в соцсети Facebook.

"Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу.

Отмечается, что заседание перенесено, поскольку Соломенский суд не передал документы по делу в апелляционную инстанцию.

Также в сообщении указывается, что Семенченко "в ходе судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки".

"Семенченко продолжают незаконно удерживать в изоляторе СБУ уже 6 месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста. Его лишили права на свидания с родными и близкими, а СБУ угрожает уголовными делами уже и его жене", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании" (ЧВК), деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия Главного управления СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию ЧВК на территории одного из иностранных государств, однако СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

В конце марта 2021 года Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога. Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей. Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения Семенченко на домашний арест. В СБУ заявили, что обжалуют это решение.

26 июля Семенченко по решению Соломенского районного суда был снова взят под стражу. В Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Семенченко. "Суд избрал Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей по обновлённому подозрению, выдвинутому в его адрес", - сказали в спецслужбе.

"В частности, новое подозрение объявлено за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст.263 УК. То есть, Семен Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - пояснили в пресс-службе СБУ.

 

Теги: #семенченко #голодовка #суд
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