Экс-нардепа Семенченко и еще 8 человек будут судить за совершение теракта и контрабанду товаров военного назначения – Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины направили в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам создания, руководства и участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, среди которых бывший народный депутат Украины, сообщает пресс-служба ОГП.

"Расследованием установлено, что с начала 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей", - говорится в сообщении.

В нем не названо имя указанного экс-нардепа, но, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Семене Семенченко.

"Руководитель вооруженного формирования организовал, а его участники в июле 2019 совершили террористический акт – выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что еще один из учредителей этого формирования "входил в состав организованной группы, осуществлявшей контрабанду сомнительного качества и комплектации товаров военного назначения для последующей реализации их предприятиям оборонного сектора по завышенным ценам и с нарушением установленных законом процедур закупки".

"Обвиняемым инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст.263, ч. 2 ст.333 УК Украины)", - отмечают правоохранители.

Они уточняют, что уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования были направлены в суд раньше.

Как сообщалось, в мае Служба безопасности Украины раскрыла террористический акт (обстрел "Информационного агентства "112-канал"), который произошел в июле 2019 года.

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для осуществления преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - сообщил тогда пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемые провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и т.п.

Установлено, что исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако для сокрытия лиц-исполнителей и организатора было принято решение осуществить террористический акт обстрелом здания телеканала из противотанкового гранатомета.

Кроме того, 24 марта 2021 года СБУ раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко.

В СБУ заявляли, что после ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию.

Вместе с тем СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял и обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

В конце марта Печерский райсуд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога. Свой арест он назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

"Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе", - сообщили тогда агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.