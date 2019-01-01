Политика

14:12 01.01.2019

Румыния начала председательствование в Совете ЕС

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Румыния начала председательствование в Совете ЕС

Румыния начала 6-месячное председательствование в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года.

"С Новым годом! Мы готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать для более сильной, более единой, более сплоченной и более демократичной Европы. Следуйте за нами на этом пути!", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге румынского председательства в соцсети Twitter.

Церемония передачи председательства Румынии состоялась 21 декабря 2018 года.

Как сообщалось, председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменила в порядке ротации Австрию, началось 1 января и будет длиться 6 месяцев.

Теги: #ес #румыния
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