Политика

10:52 17.12.2018

Украина и ЕС подписали ряд международных соглашений

1 мин читать
Украина и ЕС подписали ряд международных соглашений

В понедельник в Брюсселе представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений, в том числе направленных на поддержку и внедрение в Украине энергоснабжения, укреплению институциональной способности украинских органов власти и повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

"По итогам переговоров глава правительства Владимир Гройсман и высокий представитель ЕС Федерика Могерини приняли участие в церемонии подписания ряда международных соглашений", - сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины в понедельник.

Подписано соглашение с Европейской комиссией о финансировании "Программы поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II", которое предусматривает, что ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере EUR54 млн на поддержку работы украинского Фонда энергоэффективности.

Стороны также подписали соглашения о финансировании "Программы технического сотрудничества 2018", о финансировании "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины" и о финансировании "Программы расширения контактов между людьми Дом Европы".

В пресс-службе украинского Кабмина отметили, что данные документы предусматривают реализацию мероприятий по реализации политики энергосбережения, укреплению институциональной способности украинских органов власти, повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине, профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки украинских специалистов в странах-членах ЕС.

Теги: #ес #энергоэффективность
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины

Порошенко настаивает на закреплении Радой курса Украины в НАТО и ЕС в феврале

Туск заявил о готовности Европы бороться с растущим потоком дезинформации

Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений

Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков и возвращения судов

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

В ЕС будут интересоваться криминальным прошлым граждан третьих стран

ЕС во вторник выделяет Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи – Домбровскис

Юнкер отрицает возможность повторных переговоров по Brexit

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция БПП предлагает законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины

Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом

Украина и ЕС должны консолидировать международное давление на РФ и усиливать политику санкций

Мэй в понедельник попытается убедить парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit

Протесты "желтых жилетов" существенно снизили рейтинг Макрона

Американские эксперты подготовили для сената новый ответ о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

В Белом доме США готовятся к приостановке работы правительства из-за споров о границе

Порошенко: Строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов работы

Трамп не должен давать показания Мюллеру по "делу о России", заявляет адвокат президента США

РФ демонстрирует неготовность обсуждать освобождение удерживаемых политзаключенных украинцев – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА