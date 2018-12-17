Украина и ЕС подписали ряд международных соглашений

В понедельник в Брюсселе представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений, в том числе направленных на поддержку и внедрение в Украине энергоснабжения, укреплению институциональной способности украинских органов власти и повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

"По итогам переговоров глава правительства Владимир Гройсман и высокий представитель ЕС Федерика Могерини приняли участие в церемонии подписания ряда международных соглашений", - сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины в понедельник.

Подписано соглашение с Европейской комиссией о финансировании "Программы поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II", которое предусматривает, что ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере EUR54 млн на поддержку работы украинского Фонда энергоэффективности.

Стороны также подписали соглашения о финансировании "Программы технического сотрудничества 2018", о финансировании "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины" и о финансировании "Программы расширения контактов между людьми Дом Европы".

В пресс-службе украинского Кабмина отметили, что данные документы предусматривают реализацию мероприятий по реализации политики энергосбережения, укреплению институциональной способности украинских органов власти, повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине, профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки украинских специалистов в странах-членах ЕС.