Политика

15:55 12.12.2018

Лещенко о решении суда по иску Розенблата: Признание "противоправными" действий директора НАБУ поможет аудиторам его уволить

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Лещенко о решении суда по иску Розенблата: Признание "противоправными" действий директора НАБУ поможет аудиторам его уволить

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко считает, что решение Окружного административного суда Киева по иску нардепа Борислава Розенблата является политически мотивированным и направлено против директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника с тем, чтобы впоследствии добиться его увольнения.

"Зачем нужно решение суда? Первое - чтобы использовать его против руководителя НАБУ Артема Сытника в рамках аудита. Признание "противоправными" действий Сытника поможет карманным аудиторам вынести решение о его увольнении. Второе - сценаристы с Банковой будут пытаться погасить негатив от увольнения Сытника среди дипломатов… будут говорить - так мы его увольняем за то, что он незаконно влиял на выборы в США", - написал С.Лещенко на странице в Фейсбуке в среду.

Кроме того, по его мнению, с помощью этого решения президент Украины Петр Порошенко будет пытаться заслужить дополнительную лояльность в администрации президента США Дональда Трампа, чтобы "та закрыла глаза на возможные нарушения в ходе выборов президента и применения административного ресурса, чтобы правящие коррупционеры сохранили власть".

В блоге на "Украинской правде" С.Лещенко прокомментировал решение Окружного админсуда и в отношении него: "Отдельно суд признал "противоправными" мои действия "относительно вмешательства во внешнюю политику Украины путем распространения данной информации о Поле Манафорте". (…) депутат не может "незаконно" вмешиваться во внешнюю политику Украины, потому что депутатские полномочия не запрещают коммуникации с иностранными дипломатами, журналистами и даже правоохранительными органами. Что я и делал, дав объяснения представителям ФБР в прошлом году в одном из эпизодов в деятельности Манафорта".

С.Лещенко подчеркнул, что это "политическое решение" Окружного админсуда Киева еще не вступило в силу и будет обжаловано.

Как сообщалось, 11 декабря Окружной админсуд Киева частично удовлетворил административный иск народного депутата (внефракционного) Б.Розенблата в отношении директора НАБУ А.Сытника и народного депутата С.Лещенко относительно разглашения и распространения информации о Поле Манафорте - руководителе предвыборного штаба бывшего в свое время кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В решении указано: "Признать противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника Артема Сергеевича (…) относительно разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, главе штаба (на момент совершения противоправных действий) кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, относительно наличия фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина".

Кроме того, суд признал противоправными действия народного депутата С.Лещенко относительно вмешательства во внешнюю политику Украины, что было осуществлено путем распространения информации о П.Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

Теги: #набу #сытник #лещенко #розенблат
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