Политика

17:51 10.12.2018

ЕС рассматривает варианты поддержки регионов, пострадавших от ограничений в районе Азовского моря - Могерини

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ЕС рассматривает варианты поддержки регионов, пострадавших от ограничений в районе Азовского моря - Могерини

ЕС рассматривает различные меры по поддержке регионов, столкнувшихся с трудностями при перевозке грузов в районе Азовского моря, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы вместе с членами ЕС рассматриваем конкретные меры по поддержке, которые можно прибавить для помощи регионам, которых в большей степени затронули ограничения на грузовые перевозки вблизи Азовского моря", - сказала Ф.Могерини.

Ф.Могерини отметила, что она обсуждала с главой МИД Украины Павлом Климкиным и членом Европейской комиссии по вопросам расширения Йоханнесом Ханом проекты, которые ЕС может поддерживать и финансировать, чтобы помочь региону, "наиболее пострадавшему от ограничений на грузоперевозки вблизи Азовского моря".

"Мы рассматривали различные варианты, причем очень конкретные", - отметила Ф.Могерини.

Она напомнила, что на прошлой неделе встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Милане. На встрече Ф.Могерини выразила "ясную и совместную позицию 28 стран-членов ЕС, которые ожидают, в частности, что Россия освободит захваченные суда и экипаж (...) а также то, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход (судов - ИФ) через Керченский пролив и Азовское море".

25 ноября близ Керченского пролива российские силовики с применением оружия задержали три судна ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены.

Теги: #ес #азовское_море #могерини
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