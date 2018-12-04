"Оппоблок" просит мировое сообщество повлиять на ситуацию с арестом экс-регионала Ефремова

Партия "Оппозиционный блок" просит международные правозащитные организации, послов и лидеров государств повлиять на ситуацию с продлением ареста экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

"Старобельский районный суд Луганской области очередной раз продлил срок пребывания под арестом бывшему народному депутату Украины и одному из лидеров Партии регионов Александру Ефремову. Сегодня мало у кого возникает сомнение в том, что Александр Ефремов арестован по надуманному обвинению, а его дело является политически мотивированным", - сказано в заявлении "Оппоблока", распространенном пресс-службой партии во вторник.

В заявлении утверждается, что против А.Ефремова применяются "меры, которые могут классифицироваться как пытки".

"Два предыдущих дела против Ефремова развалились в судах, по сути нынешних обвинений у следствия нет убедительных улик или свидетелей. Не смотря на это, политик находится за решеткой свыше 800 дней. Мы рассматриваем данное дело как месть нынешнего режима той команде, которая стояла у руля страны до 2014 года", - заявили в "Оппоблоке".

"Обращаемся к международным правозащитным организациям, к представителям дипломатического корпуса, к лидерам государств с просьбой повлиять на ситуацию с политзаключенным Ефремовым А.", - сказано в заявлении.

В "Оппоблоке" выразили уверенность в том, что благодаря поддержке извне и активизации мнения соотечественников, "А.Ефремов окажется на свободе, а сфабрикованные дела рассыплются из-за отсутствия состава преступления".