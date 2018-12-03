Тимошенко предлагает Раде в закрытом режиме заслушать президента и силовиков и после этого решить вопрос о сроках военного положения

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает заслушать в закрытом режиме в Верховной Раде президента Украины и руководителей силовых структур о том, как реализуется решение о введении военного положения в ряде регионов страны, и после этого решить вопрос о сроках военного положения и, возможно, сократить их.

"Мы обязаны в закрытом режиме заслушать президента, секретаря СНБО, главных силовиков о том, как разворачивается ситуация с военным положением, что делается. Это наша обязанность. И в зависимости от этого, определиться, как мы дальше действуем. Может быть, нужно будет обратиться к президенту о сокращении срока военного положения. Возможно, в нем не будет такой необходимости дальше, если не будет для этого оснований", - сказала она на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Ю.Тимошенко отметила, что "людям по всей стране очень страшно". "Они находятся в шоковом состоянии, люди массово выезжают из страны. Мы, как парламент, не имеем права оставить без внимания все процессы, которые происходят во время военного положения", - подчеркнула она.

Кроме того, она призвала Верховную Раду решить вопрос продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Я прошу всех лидеров фракции, у нас есть законопроект № 5476… я просто требую… учитывая то, что сейчас собираются все аграрии прийти к парламенту и наша фракция поддерживает аграриев… чтобы они требовали пролонгации моратория на продажу сельскохозяйственных земель", - сказала она.