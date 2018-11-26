Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить украинские суда и экипаж

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию немедленно освободить украинские суда и экипажи, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим.

"События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить суда и экипаж, обеспечить медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим", - написал еврокомиссар на своей странице в Твиттер в понедельник.

"Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов. Важна срочная деэскалация", - добавил он.