Политика

15:53 26.11.2018

Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить украинские суда и экипаж

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Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить украинские суда и экипаж

 Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию немедленно освободить украинские суда и экипажи, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим.

"События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить суда и экипаж, обеспечить медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим", - написал еврокомиссар на своей странице в Твиттер в понедельник.

"Керченский пролив должен быть вновь открыт для беспрепятственного прохождения всех судов. Важна срочная деэскалация", - добавил он.

Теги: #ес #хан #азовское_море
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