"ДІЯ" Яроша создает новую политическую платформу

Общественная организация "Державницька ініціатива Яроша" ("ДІЯ") объявила о создании новой политической платформы.

Как сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице организации, решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов организации "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября в Киеве.

"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее", - говорится в заявлении.

Кроме того, в организации напомнили, что лидер движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2019 году.

"Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в президенты Украины. Однако он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии, как командующий Украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке нами будет принято после официальной регистрации кандидатов", - отмечается в документе.

В организации также подчеркнули, что новая политическая платформа открыта для всех государственнических сил, и призвали "патриотов к единению".

Д.Ярош – народный депутат Украины (внефракционный) Верховной Рады восьмого созыва, выдвиженец от партии "Правый сектор".

В начале ноября 2015 года Д.Ярош заявил о сложении полномочий проводника движения "Правый сектор".

В феврале 2016 года представил новое движение "ДІЯ".