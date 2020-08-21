Марш независимости Украины 24 августа возглавят Ярош и Забродский

Марш независимости, который пройдет в День независимости 24 августа, возглавят герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Анонс события с соответствующим видеороликом на своей странице в Facebook опубликовал ветеран АТО/ООС и общественный активист Александр Погребиский.

"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. 5 лет военный парад был уважением украинского народа к своей армии, отчетом власти перед своим народом за сделанное в сфере обороноспособности. Уже второй год подряд власти страны, на которую напали и ведущей войну, отказывается от такого отчета. Потому что нечем отчитываться. Ибо защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10 часов 30 минут мы - участники этой войны, собираемся здесь, у метро "Университет", - сказал Забродский.

"Чтобы доказать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборационистов, которые пытаются уничтожить нашу государственность. Мы еще раз доказать, что нам – украинцам - не "какая разница". Что Украина - это независимое, самостоятельное, и соборное государство", - сказал Ярош.

Кроме того, по словам Забродского, цель проведения марша – "продемонстрировать нашу дань уважения тем, кто и сейчас защищает нашу Родину". "Мы готовы к защите Украины. С Независимостью не шутят", - подчеркнул он.

По словам Погребиского, всех участников Марша уже начиная с 9:00 будут ждать возле станции метро "Университет" в центре Киева волонтеры, "которые помогут узнать, куда стать, чтобы пройти гордым маршем вместе с Героями нашего государства".

Боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина, отдать в этот день дань Армии и продемонстрировать патриотическую единство.

Ранее на 9:00 24 августа у станции метро "Университет" был объявлен сбор участников Марша защитников Украины, которые также планируют позже пройти по бульвару Шевченко и Крещатику. Кроме того, согласно информации Киевской городской государственной администрации, в то же время и в том же месте планируется акция и шествие общественной организации "Объединенные войной, 90-й батальон".