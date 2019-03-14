Политика

17:33 14.03.2019

Порошенко на передовой поздравил бойцов "Азова" и Яроша с Днем добровольца, поблагодарив их за единство

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Порошенко на передовой поздравил бойцов "Азова" и Яроша с Днем добровольца, поблагодарив их за единство

Президент Украины Петр Порошенко в четверг посетил украинские передовые позиции в Донецкой области, где встретился с военнослужащими отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" и поздравил бойцов с Днем украинского добровольца.

"Прежде всего я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", - приводит слова П.Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины служат 170 тысяч добровольцев.

Он также отметил важную роль в защите страны бойцов Украинской добровольческой армии (УДА) и пользуясь случаем поблагодарил присутствовавшего на встрече стоявшего у истоков создания УДА экс-проводника "Правого сектора", внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша.

П.Порошенко подчеркнул, что украинский народ достойно дает отпор российским агрессорам и очень важно не дать врагу возможности подорвать страну изнутри.

Он поблагодарил каждого воина, который сейчас защищает страну на передовой, за высокий патриотизм дисциплину и высокую боевую выучку. "Я хочу поблагодарить за наше единство", - сказал президент Украины.

Часть ООСН полка особого назначения "Азов" - линейное подразделение специального назначения в составе в/ч №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Сформировано из добровольцев в 2014 году.

В августе 2016 года подразделения "Азова" были отведена из Мариуполя в рамках плановой перегруппировки сил и средств Нацгвардии Украины в Донецкой области и размещены в Запорожской области, где продолжили выполнять задачи согласно законодательству.

1 февраля 2019г ООСН полка особого назначения "Азов" Нацгвардии по решению командования операции Объединенных сил вернулся на передовые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Тогда же в пресс-службе "Азова" отметили, что на протяжении более чем трех лет военнослужащие воинского формирования постоянно тренировались и участвовали в масштабных учениях, благодаря чему "боеспособность "Азова" находится на своем наивысшем уровне".

УДА - добровольческое военное формирование, образованное в декабре 2015г после выхода Д.Яроша и его единомышленников из движения "Правый сектор". 14 октября 2018г было объявлено, что все боевые части УДА - 5-й и 8-й батальоны, - выходят с передовой. Д.Ярош заявил, что после выхода из зоны боевых действий на Донбассе задачей УДА будет построение территориальных отрядов обороны.

Теги: #президент #азов #порошенко #ярош
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