Генпрокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю СК РФ в незаконном возбуждении дела против Яценюка, Корчинского, Мазура и Яроша

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову в незаконном привлечении к уголовной ответственности четырех граждан Украины – экс-премьер-министра Арсения Яценюка, представителя организации "Братство" Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера движения "Правый сектор", внефракционный народный депутат Дмитрия Яроша.

"Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ", - сказал прокурор отдела Генпрокуратуры Александр Новиков на брифинге в пятницу в Киеве

По его словам, в ходе расследования было установлено, что данный следователь "при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых....Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ".

Он уточнил, что следователя СК РФ зовут Артур Найманов.