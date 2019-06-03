Политика

11:46 03.06.2019

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

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Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

Лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявляет, что согласился баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду по списку Всеукраинского объединения "Свобода".

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства. Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода". Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - написал Ярош на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что "лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм", поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.

"Достичь этого националисты могут, только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", - написал Ярош.

Теги: #свобода #верховная_рада #украина #ярош
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