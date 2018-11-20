Политика

11:05 20.11.2018

Бойко сообщил о создании парламентской группы "Оппозиционная платформа – За життя"

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Бойко сообщил о создании парламентской группы "Оппозиционная платформа – За життя"

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, которого решили исключить из состава фракции, заявил о формировании в Верховной Раде новой депутатской группы.

"Мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа - За життя". "Оппозиционный блок" остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время", - сказал Ю.Бойко журналистам в Верховной Раде во вторник.

Депутат выразил уверенность, что часть "Оппозиционного блока" присоединится к новой депутатской группе. "Также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп", - добавил он.

На данный момент председатель Верховной Рады Андрей Парубий еще не зачитал решение фракции "Оппозиционный блок" об исключении из ее состава народных депутатов Ю.Бойко и С.Левочкина. Таким образом, Ю.Бойко пока остается сопредседателем фракции.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании во вторник утром приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".

9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.

Теги: #за_життя #бойко #оппоблок
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