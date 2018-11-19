Националистические силы заявили о поддержке "свободовца" Кошулинского на выборах президента

Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14" заявили о поддержке "свободовца" Руслана Кошулинского как кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.

Согласно совместному заявлению националистических политсил, которое в понедельник распространила пресс-служба "Свободы", поддержка Р.Кошулинского как кандидата в президенты обусловлена необходимостью "остановить наступление реваншистских сил на президентских и парламентских выборах".

"2019 будет определяющим для Украины: или наша страна утвердится как Украинское самостоятельное соборное государство, или упадет в пропасть реванша промосковских сил. Чрезвычайно важными в этом являются президентские и парламентские выборы. На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля", - сказано в заявлении.

Националистические партии и организации также призвали другие национально-патриотические силы и всех украинцев поддержать кандидатуру Р.Кошулинского на должность президента Украины.

Заявление подписали партия ВО "Свобода" (лидер - Олег Тягнибок), партия "Правый сектор" (председатель партии - Андрей Тарасенко), Организация украинских националистов (председатель - Богдан Червак), Конгресс украинских националистов (председатель - Степан Брацюнь) и "С14" (лидер движения - Евгений Карась).

Также в заявлении отмечается, что о поддержке Р.Кошулинского заявил лидер Национального движения "Действие", народный депутат Украины Дмитрий Ярош.