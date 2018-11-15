Инициированная президентом судебная реформа помогла Украине подняться в рейтинге Doing Business

Благодаря внедрению судебной реформы Украина смогла подняться на 71 место во всемирном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019, отметил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

"Есть два фактора, согласно которым Украина сейчас поднялась в рейтинге Doing Business: введение упрощенной процедуры рассмотрения гражданских или хозяйственных дел в случаях, когда сумма спора не превышает 100 прожиточных минимумов. Суд также может определить упрощенную процедуру, если сумма не превышает 500 прожиточных минимумов. По такому делу в течение 60 дней должно быть вынесено решение", - цитирует слова С.Алексеева пресс-служба партии в четверг.

Вторая новация, способствовавшая росту позиций Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса, - это урегулирование спора с участием судьи, что предусмотрено хозяйственно-процессуальным кодексом. "Если стороны согласны, в течение 30 дней такое дело должно быть решено", - пояснил С.Алексеев

По словам народного депутата, следующим шагом для поднятия Украины в рейтинге должно стать принятие проекта закона "О медиации" (№2480), который сейчас находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

"Принятие этого закона поднимет Украину на очередную ступень в рейтинге Doing Business, потому что возможность избежать споров и быстрое их решение будет способствовать улучшению бизнес климата в нашем государстве ", - считает он.

В БПП напоминают, что согласно рейтинг, по индексу качества судебных процессов, украинские суды сейчас оцениваются в 11,5 балла из 18, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности, автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.

Украина поднялась еще на 5 позиций в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка (ВБ) и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.