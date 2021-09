ВБ прекращает выпуск рейтинга Doing Business из-за искажения данных в предыдущие годы

Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы.

"Изучив всю имеющуюся на данный момент информацию о Doing Business, включая результаты аудита и расследований, а также отчета, опубликованного сегодня банком от имени совета директоров, менеджмент группы ВБ принял решение прекратить выпуск отчета Doing Business", - говорится в заявлении на сайте.

"Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - подчеркивается в релизе.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выступила с заявлением по поводу отчета о расследовании нарушений в данных в Doing Business 2018 и Doing Business 2020: "Я принципиально не согласна с выводами и интерпретацией расследования нарушений в данных, поскольку он связан с моей ролью в отчете Всемирного банка Doing Business за 2018 год".

Последний рейтинг вышел в 2019 году, затем была годичная пауза: менеджмент знакомился с итогами аудита, выявившего целый ряд нарушений при подготовке Doing Business. Изначально, сообщая о временной приостановке публикации в прошлом году, ВБ не анонсировал планов закрыть Doing Business совсем - напротив, обещал, что следующий отчет выйдет в 2021 году.

Всемирный банк будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

В 16-страничном отчете фирмы WilmerHale, опубликованном ВБ, сообщается, что в январе ВБ нанял ее для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017-го и 2019 гг. Эти нарушения повлияли на рейтинг Китая в обзоре за 2017 год и на места в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ за 2019 г.

В документе, в частности, утверждается, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения Китая вверх в рейтинге, которая проходила на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Кристалина Георгиева. Ныне она возглавляет Международный валютный фонд, а в 2017 году была исполнительным директором группы ВБ. После длительных обсуждений, которые включали даже визит Георгиевой домой к ответственному за Doing Business сотруднику (сама Георгиева в беседе с WilmerHale сообщила, что это был единственный такой случай в ее практике), позиция Китая в рейтинге повысилась с 85-го до 78-го. Именно на этой строчке Китай был в рейтинге годичной давности, то есть "досчеты", произведенные в результате вмешательства топ-менеджеров группы, позволяли КНР избежать негативных сравнений с предыдущим списком.

Украина в рейтинге Doing Business 2020 заняла 64 позицию, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на семь пунктов.

Doing Business оценивает условия ведения бизнеса в странах мира. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

Впервые рейтинг Doing Business был опубликован в 2002 году.