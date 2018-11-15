Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 25 ноября

Внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, состоится 25 ноября, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье, 25 ноября, в 09:30 (11:30 МСК - ИФ)", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в четверг с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье.

Д.Туск отметил, что саммиту ЕС по Brexit, назначенному на 25 ноября, будут предшествовать ряд встреч, обсуждений и мероприятий по этому вопросу.

В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение, и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения.

"Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Д.Туск.

"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее, это значит, что она должна быть полностью утверждена к 22 ноября.