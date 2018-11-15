Политика

10:08 15.11.2018

Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 25 ноября

1 мин читать
Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 25 ноября

Внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, состоится 25 ноября, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье, 25 ноября, в 09:30 (11:30 МСК - ИФ)", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в четверг с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье.

Д.Туск отметил, что саммиту ЕС по Brexit, назначенному на 25 ноября, будут предшествовать ряд встреч, обсуждений и мероприятий по этому вопросу.

В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение, и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения.

"Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Д.Туск.

"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее, это значит, что она должна быть полностью утверждена к 22 ноября.

Теги: #туск #ес #туск_и_шульц
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Соглашение по Brexit является решающим этапом для завершения переговоров – Барнье

В ЕС приступают к усилению защиты документов, удостоверяющих личность

США против любых действий, ослабляющих НАТО

Представители ЕС и Лондона согласовали текст по Brexit

ЕС готовится к варианту Brexit без соглашения

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября - Точицкий

Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

ЕС осудил нелегитимные выборы на Донбассе, как противоречащие международному праву и минским соглашениям

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО – Хан

ПОСЛЕДНЕЕ

Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии – Джудит Гоф

Британский министр по делам Сев.Ирландии подал в отставку

Кабмин в Британии поддержал проект по Brexit – Мэй

Порошенко сформировал делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Тимошенко обратилась к Порошенко с требованием возобновить поставки газа компаниям, которые обеспечивают население теплом

Представитель ЕК объяснил позицию по "Северному потоку 2": ЕС нужно больше полномочий в проекте

В Комитете министров СЕ заявили о непризнании "выборов" на Донбассе

Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА