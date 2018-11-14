Тимошенко обратилась к Порошенко с требованием возобновить поставки газа компаниям, которые обеспечивают население теплом

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно возобновить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать теплом население.

"То, что сегодня делают с жизнью людей – это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в г.Ровно, сообщает в среду пресс-служба партии.

Лидер "Батькивщины" выразила возмущение тем, что сейчас по всей Украине есть населенные пункты, где не отапливаются школы, больницы и дома.

По словам политика, прошел месяц, как начался отопительный сезон, однако на сегодня 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к отоплению этих 22 генерирующих мощностей остались в холоде.

"В г.Смела (Черкасской обл.) люди уже блокировали дороги, приходили во все органы власти. И сейчас они планируют выехать в Киев и спросить у президента, что вообще происходит с поставкой природного газа. Почему, несмотря на недопустимо высокие цены на газ, людям этот газ украинской добычи не дают?" - сказала она.

По мнению Ю.Тимошенко, причина заключается в том, что на цене на газ построена одна из крупных коррупционных схем.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди неспособны платить такую цену. Людей лишили права на тепло", - заявила лидер партии.

Ю.Тимошенко также опровергла утверждение власти о том, что снизить цену на газ невозможно.