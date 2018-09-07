Более 40% украинцев поддерживают действия власти в сфере децентрализации

Более 40% населения Украины поддерживают действия власти на пути децентрализации, более 60% не ощущают изменений, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, представленным в пятницу, 43% опрошенных поддерживают шаги власти относительно реформы децентрализации, 22% негативно относятся к действиям власти, затруднились ответить 10,4%, а 24,9% заявили, что ничего не знают об этом.

При этом 60,8% респондентов не почувствовали изменений в связи с децентрализацией, 18,2% заявили об изменениях к лучшему, 13,9% почувствовали только изменения в худшую сторону.

Среди тех, кто заметил изменения к лучшему, респонденты указывали на улучшения состояния благоустройства и санитарного состояния придомовой территории (45,6%), работы ЖКХ (21,6%), работы общественного транспорта (20,6%), улучшение условий для проведения досуга (17,7%), охраны правопорядка (13,3%).

Среди тех, кто увидел только изменения в худшую сторону, респонденты называли негативные изменения в сфере медицинского обслуживания (42,8%), снижение заботы о социально уязвимых группах (35,3%), обеспечение рабочими местами (27,7%), работа ЖКХ (24,9%).

Общенациональный опрос населения проведён Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с КМИС 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2041 респондент в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% для показателей близких к 25% или 75%, 2% для показателей близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей близких к 5% или 95%, 0,7% для показателей близких к 1% или 99%.