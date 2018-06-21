Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, которую фракция БПП выдвинула кандидатом на пост министра по делам ветеранов, заявила, что будет работать над тем, чтобы это Министерство стало "единым окном" для решения всех насущных проблем ветеранов.

"Первые шаги, которые мы будем делать в министерстве, кроме утверждения структуры, штатных единиц, будем разрабатывать новый закон о ветеранах, формировать государственный реестр ветеранов, начнем дополнительный формат коммуникации для ветеранов – это электронные запросы в профильные министерства. Каждый ветеран будет иметь возможность в режиме онлайн, 24 часа в сутки в течение недели, обратиться в Министерство и получить профессиональный ответ, разъяснение или помощь", - сказала И.Фриз журналистам в парламенте, комментируя поддержку фракцией БПП ее кандидатуры на должность министра по делам ветеранов Украины, сообщает пресс-служба БПП в четверг.

Парламентарий подчеркнула, что основная проблема сегодня – это то, что украинские военные, которые возвращаются с фронта домой, не имеют возможности в одном государственном учреждении получить всю необходимую, компетентную информацию, рекомендации и помощь.

"Сегодня военные ветераны решают свои проблемы в различных министерствах, начиная от Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства социальной политики, государственными администрациями. Мы будем работать над тем, чтобы Министерство стало "единым окном для" решения всех насущных проблем ветеранов", - резюмировала И.Фриз.