Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность резолюции Европарламента, в которой осуждаются массовые нарушения Россией прав человека на временно оккупированной территории Украины и выражена поддержка украинских политзаключенных.

"Важная резолюция Европарламента с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе на временно оккупированных украинских территориях. Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, которых продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке.

По его словам, Украина и мир помнят и борются за освобождение каждого украинского политзаключенного.

П.Порошенко также считает, что Чемпионат мира по футболу в России мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, по его словам, "похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Европарламенту и отметил символичность принятия резолюции в день открытия ЧМ по футболу.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию в отношении России, прежде всего по освобождению О.Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - написал глава МИД в Твиттере.

Как сообщалось, Европарламент в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг в Страсбурге, потребовал, чтобы российские власти "незамедлительно и безоговорочно" освободили Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.