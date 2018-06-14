Политика

14:58 14.06.2018

Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

2 мин читать
Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

 Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность резолюции Европарламента, в которой осуждаются массовые нарушения Россией прав человека на временно оккупированной территории Украины и выражена поддержка украинских политзаключенных.

"Важная резолюция Европарламента с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе на временно оккупированных украинских территориях. Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, которых продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке.

По его словам, Украина и мир помнят и борются за освобождение каждого украинского политзаключенного.

П.Порошенко также считает, что Чемпионат мира по футболу в России мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, по его словам, "похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Европарламенту и отметил символичность принятия резолюции в день открытия ЧМ по футболу.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию в отношении России, прежде всего по освобождению О.Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - написал глава МИД в Твиттере.

Как сообщалось, Европарламент в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг в Страсбурге, потребовал, чтобы российские власти "незамедлительно и безоговорочно" освободили Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.

Теги: #климкин #сенцов #порошенко #резолюция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Европарламент требует от Москвы отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Европарламент принял резолюцию за освобождение Сенцова

Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Сенцов продолжает голодовку в медчасти колонии

В ООН осудили применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа

Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Донецкой ОГА Павла Жебривского

Климкин выступил в поддержку создания Музея истории Киева по Почтовой площади

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

Посольство США в Украине присоединилось к призыву освободить украинских политзаключенных в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Шахов рассказал детали ДТП со своим участием под Лубнами

Парубий посетил международную оборонную выставку Eurosatory-2018 в Париже и пообещал поддержку законодательных инициатив в реформе ОПК

ЕС ждет скорейшего создания Антикоррупционного суда и урегулирования проверки е-деклараций НАПК – Мингарелли

Украина намерена открыть новые визовые центры за рубежом до 1 августа

Сурков продолжит заниматься урегулированием конфликта на Донбассе

ЕС озвучит официальную позицию по окончательному тексту закона об Антикоррупционном суде в ближайшие дни- Мингарелли

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Комитет Верховной рады согласовал с Венецианской комиссией норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде

Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке

Пресс-секретарь Белого дома Сандерс намерена подать в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА