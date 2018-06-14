Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА), сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства в ночь на четверг.

Как сообщалось, ранее кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации П.Жебривского по собственному желанию.