Политика

09:48 14.06.2018

Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

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Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА), сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства в ночь на четверг.

Как сообщалось, ранее кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации П.Жебривского по собственному желанию.

Теги: #жебривский #порошенко #донецкая_овга
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