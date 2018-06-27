Общественные организации требуют через суд лишить Жебривского должности аудитора НАБУ

Ряд общественных организаций ("Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан") подали в Кассационный административный суд Верховного суда административный иск с требованием признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

На сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обнародована фотокопия соответствующего иска.

"Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа президента. Причина - отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон", - пояснили суть иска в ЦПК.

Как сообщалось, 19 июня П.Порошенко подписал указ, которым ввел П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

П.Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).