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16:14 05.07.2018

ЦПК обжалует отказ Верховного суда открывать производство по иску к Порошенко за назначение Жебривского аудитором НАБУ

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 В общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) заявляют о противозаконности решения Верховного суда Украины открыть производство по иску к президенту Петра Порошенко за назначение аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривського и готовы его обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Отказ в открытии осуществления является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и может свидетельствовать о политической ангажированности судей. Центр противодействия коррупции обжалует это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека", - отмечает юрист ЦПК Виталий Цокур.

На сайте ЦПК сообщается, что Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать указ президента. По мнению активистов, основания для отказа являются незаконными.

Как сообщалось, 19 июня П.Порошенко подписал указ, которым ввел П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

27 июня ряд общественных организаций, в том числе и ЦПК, подали в Кассационный административный суд Верховного суда административный иск с требованием признать противоправным и отменить указ П.Порошенко о назначении П.Жебривского аудитором НАБУ. "Причина - отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон", - пояснили суть иска в ЦПК.

П.Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).

Теги: #цпк #набу #жебривский #порошенко
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