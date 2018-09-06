ВСУ закрыл производство по иску нардепа Власенко к Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда закрыл производство по иску народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина") к президенту страны Петру Порошенко о признании противоправным и недействительным указа о назначении экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Суд на заседании 6 сентября принял решение закрыть производство. Полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен в течение 5 дней", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда в четверг.

Как сообщалось, 19 июня П.Порошенко подписал указ, которым ввел П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

П.Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).

В Центре противодействия коррупции считают, что П.Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ с нарушением закона, поскольку, по их утверждению, у него нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.