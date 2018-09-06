События

13:29 06.09.2018

ВСУ закрыл производство по иску нардепа Власенко к Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

1 мин читать
ВСУ закрыл производство по иску нардепа Власенко к Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда закрыл производство по иску народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина") к президенту страны Петру Порошенко о признании противоправным и недействительным указа о назначении экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Суд на заседании 6 сентября принял решение закрыть производство. Полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен в течение 5 дней", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда в четверг.

Как сообщалось, 19 июня П.Порошенко подписал указ, которым ввел П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

П.Жебривский с июня 2015 года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 13 июня 2018 года президент Украины подписал указ о его увольнении (по собственному желанию).

В Центре противодействия коррупции считают, что П.Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ с нарушением закона, поскольку, по их утверждению, у него нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Теги: #власенко #набу #жебривский #порошенко #всу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада предусмотрела выплаты семьям военных, умерших от ран в течение года после увольнения со службы

Сытник намерен инициировать новые дела на народных депутатов

Сытник не исключает своего задержания

Директор НАБУ выступает за устранение рисков давления на будущих судей ВАКС

В Украине работает многонациональная инспекционная группа Великобритании

"Укргазвыдобування" рассчитывает на быстрое разблокирование своих счетов согласно решению ВСУ

Трижды боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник днем

Во Львовской области стартовали многонациональные учения Rapid Trident-2018

Вселенский патриархат сможет предоставить автокефалию Украинской церкви без согласования с Москвой - Порошенко

Порошенко поздравил одесситов с Днем города

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще 2 книги не разрешил ввезти из РФ с признаками фальсификации истории и имперской идеологии государства-агрессора

Глава МВД ФРГ назвал миграцию корнем всех проблем в Германии

Из-за сжигания сухостоя в Харьковской области загорелись дома и хозпостройки

Суд продлил арест экс-начальнику Управления СБУ в Киеве Щеголеву

Деятельность сети букмекерских контор пресекли правоохранители в Харькове

Лидеры тихоокеанских государств призывают США вернуться в Парижское соглашение по климату

Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины

Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира

Starbucks открывает первое заведение в Италии

Геращенко просит СБУ проверить детали поездки нардепа Балицкого на отдых в Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА