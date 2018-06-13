Госсекретарь США предупреждает КНДР, что ее ядерное разоружение подлежит серьезной верификации

Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство Bloomberg.

В то же время госсекретарь не дал четкого ответа на вопрос, почему в соглашении по итогам саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном нет пункта о подлежащей проверке денуклеаризации, которой требовала администрация США.

"Я считаю этот вопрос оскорбительным и откровенно абсурдным. Я должен быть с вами честным: это игра, и не стоит с такими серьезными вопросами играть в игры", - сказал госсекретарь.

М.Помпео также заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с северокорейскими официальными лицами позже в июне.

"Консультации будут проведены довольно скоро после того, как мы все вернемся на родину, - на следующей неделе или около того", - приводит агентство слова М.Помпео, находящегося в Южной Корее.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что именно он будет продвигать переговорный процесс вперед.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогfм которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.