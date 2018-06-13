Политика

10:01 13.06.2018

Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США

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Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Сингапуре поставил денуклеаризацию в зависимость от прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона, сообщает официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын заявил, что для мира и стабильности на Корейском полуострове и его денуклеаризации обе страны должны воздерживаться от раздражающих и враждебных военных действий и вести дела на правовой и институциональной основе", - говорится в сообщении агентства по итогам саммита в Сингапуре.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын и Д.Трамп договорились, что для решения вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова КНДР и Соединенные Штаты должны действовать постепенно и одновременно.

"Ким Чен Ын и Трамп согласились с важностью соблюдения принципа постепенных и одновременных действий для достижения мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Ким Чен Ын уточнил, что если Соединенные Штаты примут реальные меры по построению доверия для улучшения отношений КНДР-США, то КНДР также может на следующем этапе продолжить предпринимать дополнительные соразмерные шаги доброй воли".

"Трамп заявил о намерении прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые КНДР считает провокационными, выдвинул гарантии безопасности и отмены санкций против нее с одновременным движением вперед по пути улучшения отношений между двумя странами путем диалога и переговоров", - пишет ЦТАК.

Теги: #трамп #сша_кндр #ким_чен_ын
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