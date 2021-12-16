Медицина

14:13 16.12.2021

Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов

1 мин читать

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующих вопросов трансплантации анатомических материалов человеку" (№5831).

Соответствующее решение на заседании парламента в четверг поддержали 305 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В следствии принятия законопроекта, сведения о потенциальных донорах гемопоэтических стволовых клеток вносятся в Государственную информационную систему трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Также письменный отказ от ранее согласованной трансплантации не нуждается в нотариальном заверении или подтверждении нотариусом подлинности подписи.

Авторы документа ожидают, что принятие данного закона урегулирует отдельные составляющие трансплантации, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности и количества таких операций в Украине.

Теги: #законопроект #трансплантация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 16.12.2021
Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

13:30 16.12.2021
Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

16:20 15.12.2021
Еврокомиссия внесла пакет законопроектов по созданию в ЕС рынка водорода

Еврокомиссия внесла пакет законопроектов по созданию в ЕС рынка водорода

06:56 15.12.2021
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

19:18 14.12.2021
Существование нескольких систем отслеживания оборота сигарет противоречит евроинтеграционным требованиям – мнение

Существование нескольких систем отслеживания оборота сигарет противоречит евроинтеграционным требованиям – мнение

18:11 13.12.2021
Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

17:28 13.12.2021
Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

16:53 13.12.2021
Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

06:03 09.12.2021
Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

14:28 08.12.2021
Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

ПОСЛЕДНЕЕ

"Синэво" заявляет о необоснованных налоговых претензиях на 1,1 млрд грн

В Украине зарплата руководителя медучреждения не может превышать зарплату медработников более чем на 60%

Не будем равнодушны к редким патологиям — «Фармак» в очередной раз провел «Акрошколу», на которой обсудили современные подходы к лечению акромегалии

ЕС запускает инновационный механизм обмена вакцинами со странами Восточного партнерства на 35 млн евро

Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Вакцинироваться от гриппа до конца эпидсезона не поздно – эксперты

Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

Штамм "омикрон" в Украине не выявлен, заболеваемость COVID-19 вызывает вирус "дельта" - Кузин

Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

Институт Филатова за 10 лет применил метод фотодинамической терапии в лечении воспаления глаз более тысячи пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА