Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующих вопросов трансплантации анатомических материалов человеку" (№5831).

Соответствующее решение на заседании парламента в четверг поддержали 305 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В следствии принятия законопроекта, сведения о потенциальных донорах гемопоэтических стволовых клеток вносятся в Государственную информационную систему трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Также письменный отказ от ранее согласованной трансплантации не нуждается в нотариальном заверении или подтверждении нотариусом подлинности подписи.

Авторы документа ожидают, что принятие данного закона урегулирует отдельные составляющие трансплантации, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности и количества таких операций в Украине.