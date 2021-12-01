Проект госбюджета-2022 предусматривает более 2 млрд грн на повышение зарплаты медикам

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№6000) предусматривает 2,053 млрд грн на повышение зарплаты медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения по бюджетным программам соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.

Документ также предусматривает 100 млн грн на выплату работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы, переквалификацией при формировании сети госпитальных округов.

Кроме того, предусматриваются 300 млн грн на централизованную закупку дорогостоящих лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе на лексредства для лечения СМА.

На централизованную закупку медицинского оборудования планируется направить 243,6 млн грн.

Расходы на пилотный проект по трансплантации будут увеличены на 150 млн грн за счет уменьшения расходов на лечение граждан Украины за границей.

Расходы по бюджетной программе "Развитие спортивной медицины" будут увеличены на 15,9 млн грн (в том числе оплата труда - 13 млн грн) за счет сокращения расходов на развитие спорта лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию на 5,9 млн грн, уменьшение расходов на программу развития физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта на 10 млн грн.

При этом расходы на закупку наборов для проведения ПЦР-исследований, который будет реализовываться за счет кредита правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, будут увеличены на 207,8 млн грн за счет соответствующего сокращения объема предоставления кредитов по бюджетной программе "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортницкой станции аэрации".