Потребность в бустерной дозе вакцины от COVID-19 в Украине возникнет не ранее конца января – Ляшко

Первые люди, которые будут нуждаться во введении бустерной дозы вакцины от COVID-19, появятся в конце января, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Бустерная доза в некоторых странах вводится через шесть месяцев (после завершения полного курса вакцинации - ИФ). Однако в большинстве стран Европы говорят, что бустерная доза должна быть введена после девяти месяцев с момента введения второй дозы вакцины. Первые люди, которые получат уже полный курс вакцинации, появятся в конце января, тогда им нужно будет вводить бустерную дозу", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в понедельник.