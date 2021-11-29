Медицина

18:34 29.11.2021

Потребность в бустерной дозе вакцины от COVID-19 в Украине возникнет не ранее конца января – Ляшко

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Потребность в бустерной дозе вакцины от COVID-19 в Украине возникнет не ранее конца января – Ляшко

Первые люди, которые будут нуждаться во введении бустерной дозы вакцины от COVID-19, появятся в конце января, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Бустерная доза в некоторых странах вводится через шесть месяцев (после завершения полного курса вакцинации - ИФ). Однако в большинстве стран Европы говорят, что бустерная доза должна быть введена после девяти месяцев с момента введения второй дозы вакцины. Первые люди, которые получат уже полный курс вакцинации, появятся в конце января, тогда им нужно будет вводить бустерную дозу", - сказал он в ходе заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в понедельник.

Теги: #бустерна_доза
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Интерфакс-Украина
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