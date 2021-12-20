Минздрав на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство здравоохранения на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19.

"В четверг в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей, бустерной, дозы вакцины", - сказал Шмыгаль в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Также министр прогнозировал, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза.