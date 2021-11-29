Медицина

18:44 29.11.2021

Минздрав рассматривает рекомендации НТГЭИ о применении бустерной дозы ковидной вакцины для граждан, выезжающих в страны, где она необходима

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Минздрав рассматривает рекомендации НТГЭИ о применении бустерной дозы ковидной вакцины для граждан, выезжающих в страны, где она необходима

Министерство здравоохранения рассматривает рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) относительно применении дополнительной/бустерной дозы вакцины от COVID-19 для граждан, выезжающих в страны, где такая доза необходима.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, НТГЭИ уже представила рекомендации по введению дополнительных и бустерных доз вакцин против COVID-19, где определяет термины и понятия "дополнительная" (третья доза для двухдозных схем вакцинации, вторая доза - для однодозной схемы вакцинации) и "ревакцинальная (бустерная)" дозы.

Под ревакцинальной (бустерной) дозой понимается доза, вводимая для усиления иммунного ответа/эффективности угасающей с течением времени вакцины, а дополнительная доза – это доза, которая вводится для достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию здоровья (например, иммуноскопрометированные лица), имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

Таким образом, НТГЭИ рекомендуют введение дополнительной дозы вакцины для лиц с первичными или приобретенными иммунодефицитными состояниями к моменту вакцинации, лиц, находящихся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации, лиц с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получавших или получавших иммуносупрессивную терапию до прививки, лиц, получавших высокие дозы стероидов (что эквивалентно > 40 мг преднизолона в сутки продолжительностью более недели) по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Кроме того, НТГЭИ рекомендует применять дополнительную/ревакцинальную дозу для людей, которые планируют ехать в страны, в которых существует требование наличия такой дополнительной/ревакцинальной дозы.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что НТГЭИ рекомендует дополнительную дозу для людей старше 60лет, которые получили полный курс прививки, но не ранее 28 дней после получения второй дозы вакцины.

"Введения ревакцинальной (бустерной) дозы для всех НТГЭИ пока не рекомендует. В то же время отмечает важность для отдельных групп риска (медицинские работники, работники домов интернатного типа) получить ревакцинальную дозу, по меньшей мере, через шесть месяцев после первичной вакцинации против COVID-19. При выборе вакцины для проведения ревакцинации против COVID-19 рекомендуют отдавать предпочтение вакцине на платформе мРНК", - подчеркнули в Минздраве.

Минздрав также рассматривает возможность проведения полного курса ревакцинации в 2022 году для тех, кто получил базовый курс прививки (две дозы двудозной вакцины или одну дозу однодозной) в 2021 году.

"В случае принятия соответствующего решения Минздрав сообщит все детали, в частности, об использовании тех или иных типов вакцин, получении документов о проведенных привичках", – сообщили в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что МИД Украины в сотрудничестве с Минздрав и Минцифры проводит переговоры со странами о взаимном признании международных документов о вакцинации от COVID-19, в том числе при наличии бумажного Международного свидетельства о вакцинации.

Сейчас в Украине применяются четыре вакцины против COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Все они, согласно инструкции, требуют двудозного введения для достижения наилучшего иммунного ответа организма. Об эффективности вакцин можно прочитать на сайте Минздрава.

Украина постоянно следит и изучает международный опыт, в частности, результаты исследований схем введения вакцины, ревакцинации, введения дополнительных/бустерных доз.

Теги: #бустерна_доза #минздрав
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