Медицина

15:26 25.11.2021

Европейский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

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Европейский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) в четверг заявили, что рекомендуют применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет.

"Комитет EMA по медицинским препаратам рекомендовал расширить положение по применению вакцины от COVID-19 Comirnaty для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в пресс-релизе EMA.

Как отмечается в документе, для детей этой возрастной категории доза вакцины будет меньше, чем для лиц в возрасте 12 лет и старше, и составит 10 микрограмм. Ее также будут вводить двумя компонентами с перерывом в три недели.

По данным европейского регулятора, в ходе клинических испытаний на детях вакцина показала эффективность в 90,7%. В испытаниях участвовали почти 2 тыс. детей в возрасте от 5 до 11 лет. Из них 1305 получили вакцину, а 663 - плацебо. Из привитых препаратом Pfizer у троих развились симптомы COVID-19, в то время как в группе плацебо выявили 16 случаев заражения коронавирусом.

Так, в комитете EMA заключили, что преимущества вакцины при применении среди детей превышают риски, особенно в условиях повышенной опасности развития тяжелого заболевания COVID-19.

При этом в EMA среди самых частых побочных эффектов вакцины у детей выделили боль и покраснение в месте укола, усталость, головную боль, боль в мышцах и озноб. Обычно такие симптомы проявляются в легкой или умеренной форме и проходят за несколько дней.

Теперь комитет EMA по медицинским препаратам направит свои рекомендации Европейской комиссии, которая вынесет окончательное решение.

Ранее на этой неделе компания Pfizer на своем сайте сообщила, что спустя четыре месяца после второй дозы ее вакцина на 100% эффективна против коронавируса COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет.

Теги: #дети #pfizer #ema
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