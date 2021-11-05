Медицина

09:59 05.11.2021

Минздрав в течение недели добавил для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в 5-ти больницах – Ляшко

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Минздрав в течение недели добавил для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в 5-ти больницах – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины в течение недели добавило для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в пяти больницах, на минувшей неделе "ковидный фонд" был увеличен на 4755 коек в 41 больнице, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Учитывая большие цифры количества случаев COVID-19, на протяжении последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в пяти больницах. На прошлой неделе мы добавили 4755 коек в 41 больнице", - сказал он на брифинге в пятницу.

Ляшко сообщил, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 уже составляет более 70 тыс. коек с кислородом.

По словам Ляшко, 51,598 тыс. коек с кислородом (69%) в настоящее время заняты пациентами, однако реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 57%.

"Ситуация неравномерная: в 48-ми из 520 ковидных больниц (около 9%) койки заняты на 100%, а у 233 (около 45% ковидных больниц) койки с кислородом заняты более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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