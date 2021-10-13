Медицина

10:58 13.10.2021

В США разработали химическое соединение, препятствующее слиянию коронавирусов и вируса гриппа с клетками человека

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В США разработали химическое соединение, препятствующее слиянию коронавирусов и вируса гриппа с клетками человека

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали химическое соединение, которое не позволяет вирусам проникать в клетки человека, говорится в сообщении университета.

"Соединение, называемое MM3122, было изучено на клетках и мышах и, по словам исследователей, обещает стать новым способом предотвращения инфекции или снижения тяжести COVID-19, если его вводить на ранних стадиях инфекции", - отмечается в сообщении.

Соединение нацелено на ключевой человеческий белок, называемый трансмембранной сериновой протеазой 2 (TMPRSS2), которую коронавирусы и вирус гриппа используют для проникновения в клетки человека и их заражения.

Новое лекарственное соединение эффективно блокирует TMPRSS2 и связанный с ним белок матриптазу, которые находятся на поверхности легких и других клеток.

После того, как вирус захватывает клетку в эпителии дыхательных путей, белок TMPRSS2 разрезает спайковый белок вируса, активируя его. В результате происходит слияние вирусной и клеточной мембран и развивается инфекция.

"MM3122 блокирует ферментативную активность человеческого белка TMPRSS2. Когда фермент блокируется, он нарушает активацию белка спайка и подавляет слияние мембран", - говорится в сообщении.

Ученые установили, что новое вещество защищает клетки от вирусного повреждения намного лучше, чем ремдесивир, одобренный в США для пациентов с COVID-19. При этом тест на безопасность на мышах показал, что большие дозы нового соединения, вводимые в течение семи дней, не вызывали никаких заметных проблем.

Исследование также продемонстрировало, что соединение столь же эффективно против оригинального коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV).

В исследованиях на животных препарат вводится в виде инъекции, но ученые работают над разработкой улучшенного соединения, которое можно было бы принимать в виде таблеток или интраназально, чтобы препарат доставлялся непосредственно в носовые проходы и легкие.

Теги: #сша #исследование #соединения
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