Медицина

17:39 17.09.2021

Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой – Радуцкий

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Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой – Радуцкий

Нагрузка на систему здравоохранения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, остается контролируемой, считает глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой", - написал на на своей странице в "Фейсбук" в пятницу.

Радуцкий уточнил, что в настоящее время реанимационные койки заняты на 27%, кровати с подведенным кислородом - на 22%, аппараты ИВЛ - на 10%.

Он отметил, что в настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах - Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях.

"В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны и сразу перейти в "красную", - написал он.

Радуцкий также уточнил, что по количеству больных на 100 тыс. населения в идерах - Черновицкая и Луганская области. Наибольшая занятость коек с кислородом - в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

"Убежден, что местные власти не будут ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно будут реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных кроватей в "ковидних" отделениях», - подчеркнул глава профильного комитета.

Теги: #коронавирус #радуцкий #здравоохранение
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