Медицина

10:01 28.07.2021

Украина планирует провести 6 млн вакцинаций в августе, по 8,2-8,5 млн - в сентябре-декабре

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Украина планирует провести 6 млн вакцинаций в августе, по 8,2-8,5 млн - в сентябре-декабре

Украина планирует в августе провести 6 млн прививок, в сентябре - более 8,23 млн, а с октября выйти на 8,5 млн ежемесячно, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Соответствующие изменения в Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год правительство намерено утвердить на заседании в среду.

В целом в плане предусмотрено использование более 47,994 млн доз вакцин - из них более 39,329 млн доз закупленных за счет госбюджета, еще более 8,154 млн доз в рамках инициативы COVAX.

Теги: #вакцинация #планы
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