На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

У двоих пациентов Закарпатской областной инфекционной больницы лабораторно был подтвержден штамм COVID-19 "дельта", сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на директора медучреждения Михаила Поляка.

Согласно сообщению, 24 июня больница направила анализы лиц, у которых подозревали "дельта-штамм" в Киев, откуда они были отправлены на исследование в Европейскую лабораторию. В среду получены положительные результаты.

Эти пациенты прибыли в Ужгород из Санкт-Петербурга и Москвы (РФ). В настоящее время они выписаны из больницы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Центре общественного здоровья, оба результата на Закарпатье были получены в мае-июне. Исследовал образцы Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

В институте эту информацию пока не комментируют.