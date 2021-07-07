Использование услуг закупщика Crown Agents позволило украинскому Минздраву за 5 лет сэкономить более $62 млн – исследование

Использование услуг британского закупочного агентства Crown Agents позволило Министерству здравоохранения Украины за пять лет сэкономить более $62 млн, или 40% бюджетных средств.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Crown Agents и Центром изучения коррупции Университета Сассекса.

По оценке указанного Центра, в первый год сотрудничества Crown Agents с Минздравом более 75% лекарственных средств были закуплены по более низкой стоимости, чем в предыдущем году.

По словам директора Центра и консультанта британского правительства Лиз Дэвид-Баретт, которая цитируется в сообщении Crown Agents, большая часть случаев коррупции в сфере здравоохранения приходится на сферу закупок.

При этом она отметила, что пандемия COVID-19 дала возможность активно противодействовать коррупционным практикам закупок в сфере здравоохранения во всем мире.

Кроме того, Дэвид-Баретт подчеркнула важность целостного подхода к реформам, который предусматривает объединение усилий представителей правительства, гражданского общества и пациентских групп.

"Такое объединение позволяет добиться значительных изменений в процессе закупки лекарств и медицинских изделий, которые до этого десятилетиями покупались в недостаточном количестве и по завышенным ценам", - сказала она.