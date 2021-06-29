Ученые разработали быстрый способ синтеза антител к SARS-CoV-2

Специалисты Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Ирвине разработали быструю, простую и недорогую технологию для получения высокоспециализированных антител против вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Гарвардской медшколы.

"Более быстрое обнаружение антител может ускорить разработку лекарств, диагностическое тестирование и фундаментальные научные эксперименты", - говорится в сообщении.

Ученые использовали дрожжи для получения сотен миллионов различных синтетических фрагментов антител, называемых нанотелами, в которые помещался антиген, например, спайковый белок, с помощью которого SARS-CoV-2 проникает в клетку, и определяли, какие нанотела "зацепятся" за него.

Команда спроектировала дрожжи так, чтобы нанотела эволюционировали с каждым поколением, что позволяет отобрать одно или несколько нанотел, которые хорошо связываются только с антигеном, вызывающим заболевание, увеличивая шанс разработки эффективной терапии с минимальными побочными действиями.

"Весь процесс использует стандартные лабораторные методы культивирования дрожжей и занимает всего полторы - три недели. Исследователи могут охотиться за нанотелами против многих различных антигенов одновременно", - отмечается в сообщении.

Технология имитирует естественное формирование антител у лам и верблюдов, поясняют ученые.

Когда исследователи ввели антигены SARS-CoV-2 в модифицированные дрожжи, они обнаружили, что синтетические нанотела нейтрализуют антигены не хуже, а иногда и лучше, чем существующие антитела, полученные от человека или животных.

По мнению ученых, разработка может помочь не только при создании терапевтических методов, но и для получения более совершенных инструментов для обнаружения SARS-CoV-2 и связанных с ним коронавирусов.

Разработка также может помочь экспертам быстрее реагировать на появление новых вариантов SARS-CoV-2 или совершенно неизвестных патогенов.

"Если SARS-CoV-2 эволюционирует таким образом, что ускользает от текущей экстренной терапии антителами, мы должны быть в состоянии разработать новые примерно через две недели", - отмечает соавтор разработки, профессор биологической химии и молекулярной фармакологии в Гарвардской медицинской школе Эндрю Круз.