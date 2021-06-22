"Фармак" планирует к концу 2021 г. развернуть программу бережливого производства Lean во всех подразделениях операционной дирекции

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) планирует до конца 2021 года развернуть программу бережливого производства Lean во всех подразделениях операционной дирекции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, после успешной реализации пилотного проекта Lean компания вводит эту концепцию на всем производстве, а в июне запустила программу Lean в департаменте транспортной логистики.

Пилотный проект Lean ОРЕX-2025 стартовал в начале 2021 года. В рамках программы определены приоритетные задачи, включающие, в частности, снижение себестоимости продукции, улучшение качества процессов, развитие и вовлеченность персонала в постоянные улучшения, повышение уровня операционной зрелости производства.

В рамках Lean ОРЕX-2025 показатели общей эффективности оборудования участков повысились от 10% до 16% на разных участках "Фармак". Время переналадки оборудования сократилось от 8% до 33%. Кроме того, запущен ряд проектов по автоматизации работ, направленных на оптимизацию численности персонала и повышения производительности труда. За счет их реализации высвобождено 853 часа/год производственного времени.

Каждый сотрудник может внести в банк идей предложения по улучшению рабочих процессов, направленные на экономию или улучшение сырьевых, энергетических, финансовых ресурсов и т.п.

"Стремление к постоянным изменениям и внедрение непрерывных инновационных решений - подходы, которые помогают нам оставаться лидерами национального фармацевтического рынка, наращивать присутствие компании в Украине и за рубежом", - отметил исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины - производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" заняла четвертое место в рейтинге компаний по устойчивому развитию. По итогам 2020 года инвестиции в развитие составили 1,3 млрд грн, что на 78% больше по сравне6нию с 2019 годом.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).