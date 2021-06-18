Медицина

18:17 18.06.2021

Повышение зарплаты медикам будет предусмотрено в госбюджете на 2022г – указ президента

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Повышение зарплаты медикам будет предусмотрено в госбюджете на 2022г – указ президента

Повышение заработной платы медикам будет учтено в проекте госбюджета на 2022 год.

Это предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников", подписанным 18 июня.

Указ предусматривает, что Кабмин при разработке проекта закона о госбюджете на 2022 год должен предусмотреть повышение заработных плат в сфере здравоохранения для врачей до размера не менее 20 тыс. грн и не менее 13,5 тыс. грн в месяц для среднего медперсонала.

Данные показатели должны быть учтены при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания на 2022 год.

Кроме того, при расчете ПМГ на 2022 год будут учтены расходы на обеспечение реконструкции и оснащения современным диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения, отнесенных в перечень опорных и других учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными планами развития способной сети госпитальных округов.

Указ также предусматривает, что Кабмин должен разработать механизмы для обеспечения возможности эффективного применения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, а также разработать и утвердить в трехмесячный срок концепцию развития медицинского самоуправления.

Кроме того, согласно указу, Кабмин должен проработать вопрос усовершенствования подходов к определению условий оплаты труда медработников, в частности обеспечить расчет справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения, а также принять меры по недопущению возникновения задолженности по зарплате медработников и разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав и гарантий медработников, усовершенствовать коллективно-договорное регулирование трудовых отношений и социально-экономических интересов медработников.

Указ также предусматривает, что Кабмин должен обеспечить единые подходы к оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи через систему госфинангарантий медобслуживания населения.

Кроме того, согласно указу, областные и Киевская горгосадминистрации должны принять меры по заключению и выполнению коллективных договоров и территориальных соглашений в сфере здравоохранения, обеспечить цифровизацию процессов уведомительной регистрации коллективных договоров, утвердить план развития способной сети госпитальных округов и содействовать развитию профсоюзного представительства интересов и прав работников в каждом учреждении здравоохранения.

Кроме того, указ предусматривает, что органам местного самоуправления будет рекомендовано разработать критерии материального стимулирования руководителей коммунальных учреждений здравоохранения в зависимости от результатов деятельности, принять меры для образования наблюдательных/попечительских советов в медучреждениях с привлечением в их состав депутатов местных советов, представителей общественности и обеспечить заключение и выполнение коллективных договоров в коммунальных учреждениях здравоохранения.

На местные органы возлагается ответственность за недопущение возникновения задолженности по зарплате медработникам коммунальных учреждений здравоохранения.

Теги: #медики #бюджет #зарплата
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