Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

Кабинет министров Украины определил потребность и утвердил необходимые объемы донорской крови, ее компонентов и препаратов для обеспечения потребностей здравоохранения в 2021 году.

Соответствующее постановление "Об утверждении объемов обязательного обеспечения потребностей здравоохранения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2021 год с учетом их соответствующих резервов" правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к постановлению, потребность определили на основе данных, которые подаются органами власти отдельно по каждой области Украины.