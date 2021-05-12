Медицина

16:27 12.05.2021

Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

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Кабмин определил объемы потребности в донорской крови на 2021 год

Кабинет министров Украины определил потребность и утвердил необходимые объемы донорской крови, ее компонентов и препаратов для обеспечения потребностей здравоохранения в 2021 году.

Соответствующее постановление "Об утверждении объемов обязательного обеспечения потребностей здравоохранения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2021 год с учетом их соответствующих резервов" правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к постановлению, потребность определили на основе данных, которые подаются органами власти отдельно по каждой области Украины.

Теги: #кровь #донорство
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