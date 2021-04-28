Медицина

18:56 28.04.2021

Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

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Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

Стоимость бренда фармацевтической компании ЧАО ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) в 2021 году оценивается в $187,23 млн.

Как сообщила компания, такую оценку бренду дали эксперты рейтинга "Топ-50 самых дорогих брендов Украины" журнала "Корреспондент".

"Дарница", как и годом ранее, сохранила в рейтинге третью позицию.

Как сообщалось, "Дарница" по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2019 годом – до 814,994 млн грн. Активы компании за год увеличились на 24,8% - до 4,3 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер фармрынка Украины в натуральном выражении. Компания основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), 31,5525% акций БХФЗ принадлежит ЧАО "Фармфирма "Дарница", а компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп С.А." (обе – Британские Виргинские о-ва) – соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,4630% акций принадлежит компании "Алетбер Лимитед".

Теги: #фармкомпания #бренд #дарница
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